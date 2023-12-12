Golbol Erkek Milli Takımı'ndan Karadağ'a farklı tarife!

Golbol Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Erkek Golbol Takımı'mız üçüncü maçında Karadağ'ı 13-3 mağlup etti ve ikinci galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Golbol Erkek Milli Takımı'ndan Karadağ'a farklı tarife!
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12 Aralık 2023 19:09
Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.

Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti.

Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti.

Milli takım, gruptaki son maçında Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.

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