Golbol Erkek Milli Takımı'ndan Karadağ'a farklı tarife!

Karadağ'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Golbol Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.
Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti.
Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki son maçında Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.
Başkent Podgoritsa'daki organizasyonda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında ev sahibi Karadağ'ı 13-3 mağlup etti.
Bu sonuçla milliler, grupta ikinci galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki son maçında Çarşamba günü İsrail ile karşılaşacak.
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