Golbol'de Litvanya altın madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 6-3 yenen Litvanya altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol'de Litvanya altın madalya kazandı
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12 Kasım 2021 21:36
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Litvanya, şampiyonluk mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Litvanya, Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikincilik elde etti.


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