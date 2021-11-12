Golbol'de Litvanya altın madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Litvanya, şampiyonluk mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Litvanya, Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikincilik elde etti.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Litvanya, şampiyonluk mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Litvanya, Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikincilik elde etti.