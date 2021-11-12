Golbol'de Kadın milliler gümüş madalya kazandı

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın milli Takımı, Rusya'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol'de Kadın milliler gümüş madalya kazandı
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12 Kasım 2021 18:50
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.


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