Golbol 1. devre maçları Ordu'da

Golbol 1. Lig'de ilk devre müsabakaları Ordu'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Golbol 1. devre maçları Ordu'da
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11 Şubat 2022 15:49
Golbol branşında erkekler ve kadınlarda 1. Lig'in ilk devre maçları, 21-27 Şubat'ta Ordu'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlarda ve erkeklerde 10'ar takımın ilk devre müsabakalarına, Ordu'da çıkacağı belirtildi.

Kadınlar 1. Lig'de maçların Atatürk Spor Salonu'nda, Erkekler 1. Lig'de ise Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

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