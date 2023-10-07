Gölbaşı'nda drift ve otomobil festivali gerçekleştirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Drift ve Otomobil Festivali (Yer6fest)" düzenlendi.



Gölbaşı Fuar Alanı'ndaki festivale getirilen modifiye edilmiş ve özel üretilmiş araçlar ilgi gördü. Alanda, değişik marka ve modelde klasik, spor ve yarış otomobilleri ile özel ses sistemleriyle donatılan otomobiller de sergilendi.



Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Ankaralılar için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.



Söz konusu alanda sosyal aktiviteler de düzenlendiğini belirten Şimşek, festivalde, off-road, klasik, drift araçlarının yerini aldığını ifade etti.



Şimşek, Gölbaşı'na kalkış ralli drag pisti yapılacağının da müjdesini verdi.



Festivale, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



