Spor Tot 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demispor, evinde Gazişehir Gaziantepspor'u Pote (2) ve Süleyman Koç'un golleriyle mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Yılmaz Vural'ın ekibi Adana Demirspor, henüz 3. dakikada Süleyman Koç'un golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.Gazişehir Gaziantespor, 20. dakikada Yonathan del Valle ile 1-1'lik eşitliği sağladı.38. dakikada Adana Demirspor'da Mickael Pote, Gazişehir Gaziantep ağlarını sarsarak 2-1'lik üstünlüğü sağladı.60. dakikada Pote, yeniden sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getirerek 2 farklı üstünlüğü sağladı.66. dakiakada Gazişehir Gaziantepspor, Gökhan Alsan'ın golüyle farkı 1'e indiren golü kaydetti ve durumu 3-2'ye getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Adana Demirspor, bu sonuçla puanını 30'a çıakrdı ve 9. sırada yer aldı. Gazişehir Gazişehir Gaziantepspor ise 32 puanla 7. sırada kaldı.Adana ekibi, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Gazişehir Gaziantepspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.