Gol sevincinde polisin şapkasını çaldı!

İskoçya derbisinde Celtic, ezeli rakibi Rangers'ı 5-0 yenerek üst üste 7. şampiyonluğuna ulaşırken Mikael Lustig'in yaşadığı gol sevinci dikkat çekti.

Celtic'in golü sonrasında tüm takım birlikte sevinirken Lustig, polisin şapkasını alıp kafasına taktı ve sevincini bu şekilde yaşadı.

İsveçli futbolcunun gol sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



