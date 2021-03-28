Gol sayılmadı, Ronaldo büyük isyan etti

Portekiz'in Sırbistan'a konuk olduğu maçta Cristiano Ronaldo'nun son dakikada attığı gol çizgiyi geçmediği gerekçesiyle gol değeri kazanmayınca yıldız oyuncu büyük bir protesto gerçekleştirdi.
Karşılaşmada 2-2'lik skorla uzatmalarda 90+3. dakikaya girildiğinde Cristiano Ronaldo sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu savunma çıkarmaya çalıştı. Ronaldo pozisyonun gol olduğunu söyleyerek itiraz etmeden kaptanlık pazubandını çıkararak maç bitmeden soyunma odasına hareketlendi.
Görüntülerde Ronaldo'nun vuruşunun çizgiyi geçtiği görülürken oyuncular ve teknik heyet maç sonunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'ye tepkilerini gösterdi.
Karşılaşmada 2-2'lik skorla uzatmalarda 90+3. dakikaya girildiğinde Cristiano Ronaldo sağ çaprazdan kaleye gönderdiği topu savunma çıkarmaya çalıştı. Ronaldo pozisyonun gol olduğunu söyleyerek itiraz etmeden kaptanlık pazubandını çıkararak maç bitmeden soyunma odasına hareketlendi.
Görüntülerde Ronaldo'nun vuruşunun çizgiyi geçtiği görülürken oyuncular ve teknik heyet maç sonunda Hollandalı hakem Danny Makkelie'ye tepkilerini gösterdi.