Gol krallığında zirve Dzeko ve Icardi'nin

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaaylı Mauro Icardi, 12 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, ilk 10 sıra içinde yer alan tek Türk oyuncu, 9 kez rakip fileleri havalandıran Aytaç Kara oldu.



Ligde geride kalan 17 maçta 12 gol kaydeden Dzeko ve Icardi'yi Mondihome Kayserispor forması giyen Mame Thiam takip etti. Senegalli futbolcu, forma giydiği 17 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.



Krallık yarışında ilk 10 sıra içinde Fenerbahçe forması giyen 3 futbolcu yer aldı. 12 gollü Dzeko'nun yanı sıra 8 gol kaydeden Sebastian Szymanski ve 7 gollü Dusan Tadic ligin en golcü isimleri arasında yer aldı.



Fenerbahçe 17 maçta 44 gol kaydederken, 3 futbolcu toplamda 27 gole imza attı.



Kasımpaşalı Aytaç Kara kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor



Süper Lig'de sezonun ilk yarısı en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara oldu.



Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Aytaç Kara, forma giydiği 17 mücadelede 9 kez gol sevinci yaşadı ve gol krallığı yarışında 4. sırada yer aldı.



Aytaç Kara'nın ardından sezonun ilk yarısında en fazla gol atan ikinci Türk oyuncu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcu, 17 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Trendyol 1. Lig'de en golcü isim Ahmed Kutucu



Trendyo 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor, 17 maçta attığı 46 golle ligin en skorer takımı olarak da dikkati çekti.



Ligin gol krallığı mücadelesinde Eyüpsporlu Ahmed Kutucu zirvede yer aldı. Sezonun ilk yarısında 12 gol atan Kutucu, en yakın rakiplerinin 4 gol önünde zirvede yer aldı.



Ahmed Kutucu'yu 8'er golle Kocaelispor'dan Douglas, Erzurumspor FK'den Eren Tozlu, Eyüpspor'dan Bruno, Sakaryaspor'dan Del Valle ve yine Eyüpspor forması giyen Ampem takip etti.



İstanbul ekibinin üç oyuncusu Ahmed Kutucu, Bruno ve Ampem, ligin ilk yarısında 28 gol atmayı başardı.



Bursaspor'un gollerinin yüzde 70'ini Çağatay Yılmaz attı



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gol krallığında zirvede bulunan Bursasporlu futbolcu Çağatay Yılmaz, ligin ilk yarısında 9 kez fileleri havalandırdı.



Düşme hattında bulunan Bursaspor, 17 maçta 13 gol atarken, bu gollerin yüzde 70'i Çağatay Yılmaz'dan geldi.



Ankara Demirspor forması giyen Mücahit Can Akçay da attığı 9 golle Çağatay Yılmaz'a zirvede ortak oldu.



Bu iki futbolcuyu Ankaraspor'da oynayan 8 gollü Hamza Gür takip etti.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11 gol kaydeden Denizlispor'lu futbolcu Bekir Turaç Böke krallık yarışında lider durumda. Düşme hattında yer alan Denizlispor, 17 maçta 19 gol attı.



İskenderunspor forması giyen Enes Soy ve GMG Kastamonuspor'da oynayan Yusuf Türk, attıkları 10'ar golle Bekir Turaç Böke'yi takip etti.



TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 futbolcu ilk sıraya



TFF 3. Lig 1. Grup'ta Edirnespor forması giyen Alperen Doğan attığı 8 golle zirvede yer aldı.



2. Grup'ta ise 5 futbolcu 7'şer golle ilk sırada yer alıyor. Sapanca Gençlikspor'dan Berkay Ekici, Kelkit Hürriyetspor'dan Muhammet Yılmaz, Turgutluspor'dan Noyan Öz, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar ve Karşıyaka forması giyen Yasin Ozan, takımları adına 7 gol kaydeden isimler oldu.



3. Grup'un en golcü isimleri olarak 10'ar kez rakip fileleri havalandıran Belediye Kütahyaspor oyuncusu Can Muhammet Vural ve Bornova 1877 forveti Murat Çaydemir ilk iki sırayı aldı.



Profesyonel liglerin en golcü futbolcusu ise TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bitexen Adana 1954'ün forveti İshak Kurt oldu. 14 maç sonunda 38 puanla lider durumda bulunan Adana ekibinin golcüsü, 17 kez fileleri havalandırdı.



İshak Kurt'u 9 golü bulunan Sebat Gençlikspor oyuncusu Önder Selimoğlu takip etti.



Liglerde gol krallığı yarışı şu şekilde:



- Süper Lig:



1- Edin Dzeko (Fenerbahçe): 12



- Mauro Icardi (Galatasaray): 12



3- Mame Thiam (Mondihome Kayserispor): 11



4- Aytaç Kara (Kasımpaşa): 9



5- Adam Buksa (Bitexen Antalyaspor): 8



- Mbaye Niang (Yukatel Adana Demirspor): 8



- Szymanski (Fenerbahçe): 8



- Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor): 8



9- Dusan Tadic (Fenerbahçe): 7



- Onuachu (Trabzonspor): 7



Trendyol 1. Lig:



1- Ahmed Kutucu (Eyüpspor): 12



2- Douglas Souza (Kocaelispor): 8



- Eren Tozlu (Erzurumspor FK): 8



- Gianni Bruno (Eyüpspor): 8



- Obeng Ampem (Eyüpspor): 8



- Del Valle (Sakaryaspor): 8



TFF 2. Lig:



Beyaz Grup:



1- Çağatay Yılmaz (Bursaspor): 9



- Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor): 9



3- Hamza Gür (Ankaraspor): 8



Kırmızı Grup:



1- Bekir Turaç Böke (Denizlispor): 11



2- Enes Soy (İskenderunspor): 10



- Yusuf Türk (GMG Kastamonuspor): 10



TFF 3. Lig:



1. Grup:



1- Alperen Doğan (Edirnespor): 8



2- Taylan Özgün (Talasgücü Belediyespor): 6



- Yusuf Atasoy (Artvin Hopaspor): 6



2. Grup:



1- Berkay Ekici (Sapanca Gençlikspor): 7



- Muhammet Yılmaz (Kelkit Hürriyetspor): 7



- Noyan Öz (Turgutluspor): 7



- Tunahan Akpınar (Hacettepe 1945): 7



- Yasin Ozan (Karşıyaka): 7



3. Grup:



1- Can Muhammet Vural (Belediye Kütahyaspor): 10



- Murat Çaydemir (Bornova 1877): 10



3-Tayyib Kanarya (Merkür Jet Erbaaspor): 9



- Umut Dilek (Karaköprü Belediyespor): 9



4. Grup:



1- İshak Kurt (Bitexen Adana 1954 FK): 17



2- Önder Selimoğlu (Sebat Gençlikspor): 9





