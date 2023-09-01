Gol kralı Füllkrug, Dortmund'a gitti

Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hücum hattına çarpıcı bir hamlede bulundu.



Borussia Dortmund, Werder Bremen'de forma giyen Alman forvet Niclas Füllkrug için kulübüyle anlaşma sağladığını açıkladı.



13 ARTI 2 MİLYON EURO



Borussia Dortmund'un bu transfer için Werder Bremen'e 13 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.



30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla 28 lig maçında 16 gol 5 asist kaydetmiş ve gol kralı olmuştu.



