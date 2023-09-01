Gol kralı Füllkrug, Dortmund'a gitti

Werder Bremen'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Niclas Füllkrug, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bvb.de
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Gol kralı Füllkrug, Dortmund'a gitti
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01 Eylül 2023 01:45
Son güncelleme 01 Eylül 2023 01:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hücum hattına çarpıcı bir hamlede bulundu.

Borussia Dortmund, Werder Bremen'de forma giyen Alman forvet Niclas Füllkrug için kulübüyle anlaşma sağladığını açıkladı.

13 ARTI 2 MİLYON EURO

Borussia Dortmund'un bu transfer için Werder Bremen'e 13 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla 28 lig maçında 16 gol 5 asist kaydetmiş ve gol kralı olmuştu.

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