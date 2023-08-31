Gol kralı Füllkrug, Dortmund'a gidiyor

Werder Bremen'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Niclas Füllkrug'un, Borussia Dortmund'a transfer olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gol kralı Füllkrug, Dortmund'a gidiyor
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31 Ağustos 2023 17:22
Transfer çalışmalarını sürdüren Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, hücum hattına çarpıcı bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund, Werder Bremen'de forma giyen Alman forvet Niclas Füllkrug için kulübüyle anlaşma sağladı.

13 ARTI 2 MİLYON EURO

Haberde; Borussia Dortmund'un bu transfer için Werder Bremen'e 13 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro bonus ödeyeceği ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği belirtildi.

30 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Werder Bremen formasıyla 28 lig maçında 16 gol 5 asist kaydetmiş ve gol kralı olmuştu.

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