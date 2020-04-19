Gol Kralı filmi kaç yılında çekildi, kitabı var mı, nerede çekildi?

Yılların eskitemediği filmlerden olan Gol Kralı halen televizyon ekranlarında gösterildiğinde ilgi görüyor. İşte Gol Kralı filminin çekim tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...

19 Nisan 2020 09:29
Gol Kralı filmi kaç yılında çekildi, kitabı var mı, nerede çekildi?
Gol Kralı, yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 çıkışlı komedi türündeki Türk filmi. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmin başrollerinde Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu oynamaktadır. Filmde sevgilisine kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.
GOL KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal Sait Sarıoğlu
Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik
Suzan Avcı Meçhure
Gülnur Akay Hemşire Hacer
Reha Yurdakul Hasip Ferferik
Hüseyin Kutman Hündar Dubara
Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel
Gölge Başar İspanyol Aysel
Mete Sezer Antrenör Tomson
Yavuz Şimşek Duvar Ahmet

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