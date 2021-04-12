Gol düellosunda Sevilla, Celta Vigo'yu 4-3 yendi

La Liga'nın 30. hafta mücadelesinde Celta Vigo, sahasında Sevilla'yı konuk etti.



Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve mücadele 4-3'lük Sevilla üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın 7. dakikasında Kounde'nin golüyle öne geçen Sevilla'ya Iago Aspas 20. dakikada penaltı golüyle yanıt verdi. 23. dakikaya gelindiğinde Aspas bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi. Eski Galatasaraylı Fernando 35'te skoru 2-2 yaparken 43. dakikada Baris Mendes Celta'yı 3-2 öne geçirerek ilk yarının skorunu belirledi.



60. dakikada Sevilla'nın yıldızlarından Rakitic'in golü ile skor yeniden eşitlenirken 76'da devre arası transferi Papu Gomez Sevilla'yı bu kez öne geçiren isim oldu ve konuk ekip sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.



Celta Vigo'da Türk oyuncu Emre Mor maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Sevilla 61 puana yükselrken Celta Vigo ise 37 puanda kaldı.



