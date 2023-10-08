İtalya Serie A'nın 8. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta karşı karşıya geldi.



Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 3-2 kazanırken golleri; 5. dakikada Charles De Ketelaere kendi ağlarına, 11. dakikada Taty Castellanos ve 83. dakikada Matias Vecino kaydetti.



Konuk ekip Atalanta'nın gollerini ise 33. dakikada Ederson ve 63. dakikada Sead Kolasinac kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Lazio puanını 10'a yükseltirken, Atalanta 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Sassuolo'yo konuk olurken, Atalanta evinde Genoa'yı ağırlayacak.



