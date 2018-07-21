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Gol diye bağıran kedi
Gol diye bağıran kedi
Dünya Kupası'na damga vuran sevimli dostumuz tam bir futbol hayranı
21 Temmuz 2018 16:11
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