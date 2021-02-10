Gol atan arkadaşına küfretti: 'O pas banaydı'

Fernandes to Mctominay after his goal: "Hey, the ball was for me M*therF***er" 💀😭



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— United Zone (@ManUnitedZone_) February 10, 2021

Manchester United'ın West Ham United'ı 1-0 yenerek tur atladığı Federasyon Kupası maçı sırasında Bruno Fernandes ile galibiyet golünü atan Scott McTominay arasındaki diyalog canlı yayına yansıdı.Marcus Rashford, ceza sahası içerisinde bulunan Bruno Fernandes'e pasını çıkardı. Araya sürpriz bir koşu atan Scott McTominay, fileleri havalandırarak turu getirdi.Gol sevinci sırasında Bruno Fernandes, McTominay'ın yanına koşarak, 'O pası benim için atmıştı o... ç....' diye bağırdı. Tribünlerin pandemi nedeniyle kapalı olması yüzünden ses TV ekranlarına da yansıdı.