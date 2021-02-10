Gol atan arkadaşına küfretti: "O pas banaydı"

Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, gol sırasında sevinmek yerine McTominay'dan hesap sordu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gol atan arkadaşına küfretti: 'O pas banaydı'
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10 Şubat 2021 15:57
Manchester United'ın West Ham United'ı 1-0 yenerek tur atladığı Federasyon Kupası maçı sırasında Bruno Fernandes ile galibiyet golünü atan Scott McTominay arasındaki diyalog canlı yayına yansıdı.

Marcus Rashford, ceza sahası içerisinde bulunan Bruno Fernandes'e pasını çıkardı. Araya sürpriz bir koşu atan Scott McTominay, fileleri havalandırarak turu getirdi.

Gol sevinci sırasında Bruno Fernandes, McTominay'ın yanına koşarak, 'O pası benim için atmıştı o... ç....' diye bağırdı. Tribünlerin pandemi nedeniyle kapalı olması yüzünden ses TV ekranlarına da yansıdı.

İşte o anlar:



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