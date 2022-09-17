Gökyüzünün 'Deli Anlılar'ı paraşüt atlayışlarıyla gençlere örnek oluyor

Ankara'da lisede okurken havacılık etkinliklerine katılarak başlayan maceralarını 70 üstü yaşlarında da sürdüren üç "ihtiyar delikanlı" Türkiye'nin dört bir yanında atlayışlar gerçekleştiriyor.



Yaşları 70'in üzerinde olan Ömer Erdem, Halit Öner ve Doğan Müjdat Süzen'den oluşan "Deli Anlılar Paraşüt Takımı", bazı illerde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılarak bu sporu gençlere sevdirmeye çalışıyor.



Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gelen Erdem, Öner ve Süzen, bugün başlayan "Sivrihisar Hava Gösterileri 2022" öncesinde antrenman atlayışları yaptı.



Sivrihisar Havacılık Merkezince Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde paraşütçüler iki gün boyunca gökyüzünü renklendirecek.



Uçaktan yaptıkları atlayışın ardından AA muhabirine açıklama yapan takım kaptanı 72 yaşındaki iş insanı Ömer Erdem, 50 yıldır paraşütçülükle uğraştığını söyledi.



Takımın 1973 yılında kurulduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:



"1975 yılında Türkiye'de genel klasman ikincisi olduk. 2014 yılında da Selçuk'ta Türkiye birincisi olduk. Bu yıl Selçuk'ta düzenlenen 48'inci Türkiye Paraşüt Şampiyonası'na katılıp Sivrihisar Hava Gösterileri'ne geldik. Deli Anlılar'ın bir de genç takımını oluşturduk. Tek gayemiz gençlere örnek olmak. Yaşımız kaç olursa olsun heyecanı, korkuyu, adrenalini yaşamak istiyoruz. 70 yaşındaki paraşütçülerin atlayışları insanların çok ilgisini çekiyor. Biraz iddialı bir cümle olacak ama ölene kadar paraşütçülük yapmak istiyoruz. Her atlayışta çocuk gibi heyecanlanıyoruz."



- "Kuşların yaşadığının birazını yaşamak gibi"



Ekibin 73 yaşındaki üyesi Doğan Müjdat Süzen ise 15 yaşındayken bir Cumhuriyet Bayramı töreninde gökyüzündeki renkli paraşütçüleri gördüğünde tutkusunun başladığını anlattı.



Paraşüt sevgisini tarif etmenin zor olduğunu dile getiren Süzen, "Bir karanfilin kokusun nasıl tarif edebiliriz? Mümkün değil. Kuşların yaşadığının birazını yaşamak gibi paraşütçülük. 56 yıldır paraşütle atlıyorum. Bu sporu herkesin yapabileceğini gösteriyoruz. Sağlığım müsaade ettikçe bir süre daha atlayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.



71 yaşındaki emlakçı Halit Öner de 55 yıldır paraşütlü atlayış yaptığını belirterek, Deli Anlılar Takımı'nın hiç ayrılmadan paraşütçülüğü sevdirmeye çalıştığını vurguladı.



İki kızının atlayış yapmasına bir süre engel olmaya çalıştığını ifade eden Öner, şöyle konuştu:



"Onlara paraşütün riskinin olmadığını anlattım. Kızlarımı paraşüt gösterilere götürdüm. Onların da hoşuna gitti. Gençlere tavsiye ediyorum. Riski olmayan ve her yaşta yapılacak bir spor. Artık paraşüt yapan gençlerin yetişmediğini gördüm. Bu beni çok üzüyor. Meydan sadece bizlere kalmamalı, gençler yetişmeli ve bu sporda dünyada söz sahibi olmalıyız. Gençlere de çağrı yapıyorum. Gelsinler bu sporu izlesinler. Mutlaka içlerinden dünya şampiyonları çıkacak."





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