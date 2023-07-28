Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildiğı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildi
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28 Temmuz 2023 14:19
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Dünya Okçuluk Federasyonu Antrenörler Komitesine yeniden seçildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonunun kongresi Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştiriliyor.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Ergin, 97 üye ülkenin tamamının oyunu alarak Antrenörler Komitesine yeniden 4 yıllığına getirildi.

Kongreye katılan Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Ergin'i tebrik etti.

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