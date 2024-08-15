Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansı (AA) Spor Kulübü ile antrenörlük sözleşmesi imzaladı.



AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde, Göktuğ Ergin'in yanı sıra Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın sporcuları Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ı kabul etti.



Ziyarette Göktuğ Ergin'in AA Spor Kulübüne okçuluk branşında katkı vermesi için anlaşma sağlandı. Sözleşmeyi Peru ve Ergin birlikte imzaladı.



Okçuluk branşında dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Ergin, yeni kurulan AA Spor Kulübünün okçuluk branşına destek verecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.





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