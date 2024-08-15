Göktuğ Ergin, AA Spor Kulübünü çalıştıracak

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA Spor Kulübü ile okçuluk branşında antrenörlük sözleşmesi imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göktuğ Ergin, AA Spor Kulübünü çalıştıracak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2024 11:54
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, Anadolu Ajansı (AA) Spor Kulübü ile antrenörlük sözleşmesi imzaladı.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde, Göktuğ Ergin'in yanı sıra Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın sporcuları Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ı kabul etti.

Ziyarette Göktuğ Ergin'in AA Spor Kulübüne okçuluk branşında katkı vermesi için anlaşma sağlandı. Sözleşmeyi Peru ve Ergin birlikte imzaladı.

Okçuluk branşında dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Ergin, yeni kurulan AA Spor Kulübünün okçuluk branşına destek verecek olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery