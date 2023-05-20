Göksenin Köksal: "Play-off'a en iyi şekilde başlamak istiyoruz"

Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray Nef'in kaptanı Göksenin Köksal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göksenin Köksal: 'Play-off'a en iyi şekilde başlamak istiyoruz'
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20 Mayıs 2023 18:24
Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa BBSK'yı mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı. Sarı kırmızılıların kaptanı Göksenin Köksal, maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

Göksenin Köksal, "Manisa çok zor bir takım. Bu sezon iyi işler çıkardılar. Onlar da play-off'a gidebilirdi. Takım olarak eksiktik ama kendi sahalarında ilk maçı kazanmışlardı. Çok iyi oynadık. Bir ara koparabileceğimiz durumlar vardı. Momentumu yakalamıştık. Sert oynayarak geri gelmeyi başardılar. Neticesinde takım halinde, koçumuzun önderliğinde çok iyi oynayarak kazandık. Şimdi play-off'tayız. Play-off'a en iyi şekilde başlamak istiyoruz. " dedi.

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