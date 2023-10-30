Göksenin Köksal: "Bir çıkış maçı arıyorduk"

Galatasaray Ekmas'ın takım kaptanı Göksenin Köksal, Anadolu Efes galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Göksenin Köksal: 'Bir çıkış maçı arıyorduk'
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30 Ekim 2023 01:47
Galatasaray Ekmas'ın takım kaptanı Göksenin Köksal, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında alınan 95-76'lık galibiyetin ardından konuştu.

Göksenin Köksal şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığından dolayı koçumuz iki maçta bizimle beraber değildi. Çok önemli bir şey bu. Şimdi bizimle çok şükür. Sağlığı da iyi. Takımca çok iyi oynadık ve çok iyi mücadele ettik.

Anadolu Efes'in ne kadar kaliteli bir takım olduğunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Bir çıkış yakalamamız lazımdı aslında. Fenerbahçe maçında da iyi oynamıştık; ama kırılma anlarında orada bir türlü bunu yapamadık. Anadolu Efes'e çok iyi hazırlandık. Cumhuriyetimizin 100. yılında özellikle bu maçı kazanmak bizim için de çok büyük bir mutluluk."

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