Göksenin Köksal, A Milli Takım'a davet edildi

Galatasaray Nef'in takım kaptanı Göksenin Köksal, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda kendine yer buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göksenin Köksal, A Milli Takım'a davet edildi
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07 Kasım 2022 16:48
 A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal, aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.

Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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