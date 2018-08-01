Göksel Gümüşdağ'dan VAR ve cep telefonu benzetmesi

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, hakemlerin hayatını kolaylaştıracağını ve sahadaki saygınlığını arttıracağını söyledi.Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanacak VAR sistemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türkiye'de VAR sistemini ilk kez kendisinin dile getirdiğini belirten Gümüşdağ,ifadelerini kullandı.Oluşturulan komisyonun 3 yıl boyunca yurt içi ve dışında yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda VAR sisteminin Türkiye'ye geldiğini aktaran Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:VAR'ın Spor Toto Süper Lig'in marka değerine çok katkısının olacağına inandığını dile getiren Göksel Gümüşdağ,diyerek sözlerini tamamladı.