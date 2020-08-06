Göksel Gümüşdağ'dan limit sözleri: 'TFF ile görüşülecek'

Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı harcama limitleriyle ilgili olarak Kopenhag maçı sonrası açıklama yaptı.



Pandemi etkisine dikkat çeken Göksel Gümüşdağ, "Limitlerin hepsini kulüpler zaten biliyor ama orada şu konuda kulüplere hak vermek gerek. Baktığınızda geçen sene 30, bu sene 15 olan limit aşımı oranını, o zaman pandemi gündemde yoktu. Bugün baktığınızda tüm dünyayı etkileyen, futbolu oldukça fazla etkileyen böyle bir pandemi süreci yaşandı. Lisans Kurulu bu konuyu bir kez daha değerlendirecek diye düşünüyorum." dedi.



"PAZARTESİ GÜNÜ 8 BAŞKAN TFF'YE GİDECEK"



Pazartesi günü Kulüpler Birliği'nin TFF ile harcama limitleri üzerine görüşeceğini duyuran Gümüşdağ, "Kulüplerin hepsinin yarışın içerisinde olmasını istiyoruz. Zannediyorum pazartesi günü Kulüpler Birliğinden 8 başkanımız federasyona kuralla ilgili görüşme yapmaya gidecek. İnanıyorum ki pandemiyi de göz önünde bulundurarak mutlak gereken veya eksiklikler varsa bunların hepsini gidereceklerine inanıyorum. Çünkü gerçekten pandemiyi göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullandı.



"KULÜPLERE YARDIMCI OLUNMALI"



"Tabii ki o kurulların da kulüplerden belirli istekleri oluyor. Bu da çok haklı." diyerek sözlerini sürdüren Gümüşdağ, "Finansal Fair-Play'e elimizden geldiğimiz kadar uymamız gerek ama pandemiyi de unutmamız gerek. Pandemiden dolayı kulüplere yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



