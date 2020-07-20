Göksel Gümüşdağ: 'Yeni yabancı sınırı doğru değil!'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin yeni yabancı sınırı modeline karşı olduklarını ve sınır olmaması gerektiğini söyledi.



Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Biz 14 yabancıyı yarın 5'e indirdik diyelim, tek problemimizin bu olduğuna inanıyor muyuz? Bırakın ben Avrupa'da oynuyorsam, 13-14 taneyi kullanayım. Hepimiz milli, yerliden yanayız ama gerçekler var. Avrupa ile mücadele etmek istiyorsak yabancı kuralı olmamalı. Yabancı oyuncu alamazsın, yerli al deniyor. 3 Tümer varsa, 18 talip var, Tümer 5 alıyorsa, bu sefer 15 alıyor. Bu sistemin yerinde olduğunu düşünmüyorum, tekrar değerlendirmek lazım. Tahkim'e başvuran takımlardan biriyiz. Uluslararası tecrübesi olan kıymetli hocalarımız var, onların fikirlerini de değerlendirmek lazım. Milli Takım hocası da benimle aynı kanaatte. 14 yabancı konusunda serbest olalım, isteyen kullansın. Gerek altyapıda, gerek A Takım'da milli takım için teşvik olsun, kulüpler bunun mücadelesini versin." ifadelerini kullandı.



Şu anda kullanılan sistemin doğru olduğunu dile getiren Başakşehir başkanı, "Milli Takımlar teknik direktörü Fatih hoca döneminde çalışma yapıldı ve doğru bir çalışmaydı. Zaman içinde erozyona uğradı. Yeniden değerlendirmek lazım." dedi.



