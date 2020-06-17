Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'ı 1-0 yendikleri Son 16 Turu maçının rövanş tarihinin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"5-6 AĞUSTOS! DANİMARKA YA DA ALMANYA"



Göksel Gümüşdağ, beİN Sports'a yaptığı açıklamada "Ya Danimarka ya da Almanya'da rövanşı oynayacağız. Ağustos'un 5'i ya da 6'sında elimizden geleni yapacağız. İnşallah tur atlayacağız." ifadelerini kullandı.



"UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI GÜZEL"



UEFA Avrupa Ligi'nin tek maç olarak devam etmesiyle ilgili de konuşan Gümüşdağ, "UEFA Avrupa Ligi formatı güzel. 3 maçla finale gidebiliriz, bunlar mümkün. Ancak futbol sahada oynanmadan belli olmaz. Bizim en önemli maçımız Kopenhag ile rövanş! Bir sonraki turların tekli olması da doğru karar. Türkiye'yi temsil eden tek takımız, bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Kopenhag maçı, milli maç gibi oynanmıştı. 15 bin taraftar gelmişti. Avrupa'da son seyircili maç, bizim Kopenhag karşılaşmasıydı." dedi.



"İSTANBUL KARARI DA DOĞRU"



İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin bir sonraki sezona kaydırılmasıyla ilgili de konuşan Gümüşdağ "2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'a verilmesi de doğru bir karar olmuş. Her yıl İstanbul'da olan organizasyon değil, bir sonraki yıl İstanbul'da seyircili oynanacak olması daha güzel. TFF'ye de katkılarından dolayı teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.



