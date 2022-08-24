Göksel Gümüşdağ: 'Mesut Özil'e güveniyoruz'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü BaşkanıUEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda karşılaşacakları Antwerp ile zorlu bir maç oynayacaklarını ama turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.Gümüşdağ, turuncu-lacivertli ekibin Antwerpen'de konakladığı otelde AA muhabirine yaptığı açıklamada,dedi.Bosuil Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Türk taraftarların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Göksel Gümüşdağ,şeklinde konuştu.Gümüşdağ, turuncu-lacivertli takımın yeni transferi Bertrand Traore'nin UEFA listesinde yer almadığı için kafilede bulunmadığını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.Gümüşdağ, Mesut Özil'e de büyük güven duyduklarının altını çizerek şöyle konuştu: