Göksel Gümüşdağ: 'Kupayı kazanacak bir oyun oynamadık'

İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Medipol Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ kupayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.



Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Sezona oldukça erken başlayıp çok geç bitirdik. Zor bir sezon oldu. Avrupa'da son 16'ya kaldık, lig maçları ve Türkiye Kupası'nda da finale kadar geldik. Ligi daha iyi yerde bitirmek isterdik. Orada dalgalanmalar yaşadık. Oldukça yoğun ve ağır maçlar geçirdik. Onun da etkisi oldu. Buna rağmen kupada finale kadar çıktık. Finalde ise Fenerbahçe kupayı hak etti. İlk yarı pozisyonumuzun olmadığı bir oyun oynadık. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Oyuncu kardeşlerimizin de iyi bir tatil geçirip yeni sezona hazırlanmalarını bekliyoruz. Kupa finalini oynarken doğal olarak kupayı kaldırmak istiyorsunuz ama kupayı kaldıracak bir oyun da oynamadık" dedi.



"DETAYLARDA BOĞULDUK"



Gereken dersleri çıkaracaklarını belirten Gümüşdağ, "Bu sezon için hayal kırıklığı diyemeyiz. Herkes elinden geleni yaptı. Ama biz de kendi içimizde neyi nerede eksik veya yanlış yaptığımızı değerlendireceğiz. Çok önemli mücadeleler verip çok küçük detaylarda boğulduk. Buna rağmen başarısız bir sezon geçirdik demeyelim. Daha iyisini bekliyorduk" ifadelerini kullandı.







