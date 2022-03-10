Göksel Gümüşdağ: 'İsimleri değil, sistemi tartışıyoruz'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısının ardından 12 hakemin liste dışı bırakılması hakkında açıklamalarda bulundu.



David Elleray'ın raporunun gelmeden kararın alınmasının yanlış olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Bir danışman görevlendirildi. David Ellaray, dünya futbolunun kurallarını uygulayan, görüş alınan bir kişi. O adamın raporunu bekliyoruz. O rapor gelmeden bir karar alınmasını doğru bulmadığımızı söyledik. Bu rapor çıkmadan 2 aydır MHK'de görev yapan bir heyetin bu kararı baştan sona irdelemesi de mümkün değil. Yüksek performansına devam etmesini istediğimiz bir hakem için talimat değişikliği yapıyoruz ve bugün teşekkür ediyoruz. Kulüplerin zaman zaman MHK ile sorunları oldu, dile getirmekten hiç kaçınmadık. İçerideki isimlerden performansı düşük olan hakemlerin devam ettiğini görüyoruz." dedi.



Sistemi tartıştıklarını dile getiren Göksel Gümüşdağ, "İsimler değil, sistemi tartışıyoruz. Görüş ayrılıkları da var. Hepimizin temennisi Türk futbolunun doğru bir sistemi planlamak. Rapor gelmeden kararın açıklanması yanlış olmuştur. Bu kararımızın arkasındayım." ifadelerini kullandı.



Hakemlerin ayrılığının ardından her şeyin iyi olmayacağını ifade eden Başakşehir Başkanı, "Bu hakemler gitti, bundan sonra bütün maçlar dört dörtlük mü olacak? Onu mu anlayalım? Öyle bir şey de anlayamıyoruz. Şu anda içeride de performans düşüklüğü olanlar var. Doğru bulmadığımı da ifade ediyorum bu kararın." şeklinde konuştu.













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