Milliyet'te yer alan habere göre

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sesli bir şekilde dile getirdiği İrfan Can Kahveci transferi konusunda çok şey yazılıp, çizildi. Ancak bu konuda en yetkili isim olan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ son sözü söyledi, "" ifadesini kullandı.dile getirenYapılan konuşmayla ilgili detay vermeyen turuncu-lacivertlilerin başkanı, "Arada ciddi farklar var" demekle yetindi."Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka. Yatırım yaptık. Yeteneklerini geliştirdik. Bugün Avrupa peşinde... Bunun gerçek bir karşılığı olmalı... Bu şartlardaAvrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyoruz."