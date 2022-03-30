Göksel Gümüşdağ'dan ligin tescili için açıklama!

Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan toplantının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamada bulundu.



Gümüşdağ, "Yayın ihalesi ve MHK'nın aldığı kararla ilgili gündem maddesini değerlendirdik. Benim görüşüm belli. Ben bu MHK'nın kararının doğru olmadığını savundum, 3 kere açıklama yaptım. Tahkim Kurulu, kararı bozdu. Dolayısıyla Tahkim tarihi bir karar aldı, bu benim şahsi görüşüm" dedi.



İstanbul ekibinin başkanı hakem kararları için açıklama yaparken, "Bugün 8 hafta var, o gün 10 hafta vardı. Kişilerle ilgili bilgi, belge varsa paylaşılır. Yüz kızartıcı bir şey varsa, hepimiz saygı duyarız. Tecrübem vicdanı, kanuni, hukuki bir karar olmadığını söylüyor. Bundan sonraki süreç TFF'nin alacağı karardır. Görüşümüzde bir milim değişmedi. Türk futbolunun güven ortamına ihtiyacı. Uluslararası alanda her zaman marka değerimizi yukarıya çıkarmamız lazım. Biz kulüplerimizin gerek Türkiye'de gerek dünyada en iyi yere çıkarmaya çalışıyoruz. Avrupa Kulüpler Birliği, 2026 yılının fikstürünü konuşuyor. Metaversi'yi konuşuyor. Biz neleri konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.



"TESCİL SORUN OLMAZ"



Ligin tescili ile ilgili gelen soruya yanıt veren Gümüşdağ, "Ligin tesciliyle ilgili sorun olmaması lazım. Ligin üstünde oyunuyla öne çıkan Trabzonspor var, hakkıyla orada. Konyaspor da hakkıyla mücadele verdi, çok iyi bir yerde. Ligin tescil edilmesiyle ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum" açıklamasını yaptı.





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