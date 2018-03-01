Göksel Gümüşdağ: 'Cengiz Ünder, 100 milyon euroya gidebilir'

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli futbolcu Cengiz Ünder'in gelişimini çok hızlı bir şekilde sürdürdüğünü ve yakın bir dönemde 100 milyon avroluk bir bedelle başka bir kulübe transfer olmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.Göksel Gümüşdağ, "Cengiz'in şu anki performansını görünce, satışından dolayı pişman mısınız? 'Daha yüksek bir ücrete satabilirdik.' diye düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiç öyle düşünmem. O zaman, şu anki kulüplerimiz gibi düşünmüş olurum. O gün için benim adıma çok iyi bir satıştı. O dönemde Manchester City ve Roma, Cengiz için adeta kulübümüzü işgal etti. İlerleyen yıllarda Cengiz 100 milyon avroya da satılabilir." yanıtını verdi.Deneyimli idareci ayrıca, "Kulübümüzü şirket mantığı ile yönetiyoruz, kulüp mantığı ile değil. 33-34 milyon avroluk sadece performans geliri sağladık. Cengiz Ünder transferimiz, 100 yıllık kulüplerin başaramadığı bir iştir. Altyapısı Türkiye'de olan ve 15 milyon avroya transfer olan tek oyuncudur. Cenk Tosun da transfer oldu ama o altyapısını Almanya'da almıştı. Satışından da yüzde 20 pay almaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı