  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

Göksel Gümüşdağ: "Cengiz Ünder, 100 milyon euroya gidebilir"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bonservisine değindi.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Göksel Gümüşdağ: 'Cengiz Ünder, 100 milyon euroya gidebilir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 15:09
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli futbolcu Cengiz Ünder'in gelişimini çok hızlı bir şekilde sürdürdüğünü ve yakın bir dönemde 100 milyon avroluk bir bedelle başka bir kulübe transfer olmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

CENGİZ ÜNDER 100 MİLYON EURO

Göksel Gümüşdağ, "Cengiz'in şu anki performansını görünce, satışından dolayı pişman mısınız? 'Daha yüksek bir ücrete satabilirdik.' diye düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hiç öyle düşünmem. O zaman, şu anki kulüplerimiz gibi düşünmüş olurum. O gün için benim adıma çok iyi bir satıştı. O dönemde Manchester City ve Roma, Cengiz için adeta kulübümüzü işgal etti. İlerleyen yıllarda Cengiz 100 milyon avroya da satılabilir." yanıtını verdi.

TÜRKİYE'DEN O PARAYA GİDEN TEK OYUNCU

Deneyimli idareci ayrıca, "Kulübümüzü şirket mantığı ile yönetiyoruz, kulüp mantığı ile değil. 33-34 milyon avroluk sadece performans geliri sağladık. Cengiz Ünder transferimiz, 100 yıllık kulüplerin başaramadığı bir iştir. Altyapısı Türkiye'de olan ve 15 milyon avroya transfer olan tek oyuncudur. Cenk Tosun da transfer oldu ama o altyapısını Almanya'da almıştı. Satışından da yüzde 20 pay almaya devam edeceğiz." sözlerini kullandı



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için