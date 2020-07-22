Göksel Gümüşdağ: 'Bu lafları çıkaranlar Allah'ından bulsun'

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ,açıklamalarda bulundu. İşte bazı bölümler..."Hiç ilgisi yok. Bilal Erdoğan benim çok sevdiğim, çok yakın kardeşimdir. Sadece bu maça gelmedi ki... Bu sezon bizim birçok maçımıza geldi. Bu maç da sadece onlardan biriydi. Ayrıca Trabzonspor'a, Sivasspor'a başarılar diliyorum, çok iyi yarıştılar. Her takımımız iyi olsun ki, rekabet artsın. Bundan mutlu oluruz.""Göksel Gümüşdağ , TFF'de, MHK'de bu kadar güçlüyse takımını niye şampiyon yapamadı? Hadi Türkiye'yi dizayn ediyoruz, bu takım UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sekize girmek üzere... Avrupa Ligi'ni de mi Göksel Gümüşdağ idare ediyor? Gülerler adama... Bu temeli olmayan iddialara "Bozbaykuşlar" bile güler.""Bakın bir kulübün, bir takımın sistemi varsa, insani ilişkiler varsa, o futbolcu kendine değer verildiğini anlarsa yeniden doğuyor, yeniden parlıyor. Size bir olay anlatayım; Bir gün Skrtel gelip kapımı çaldı, "Buyur" dedim. 'Başkan kulübün CEO'sundan şikayetçiyim!' dedi. Nedenini sordum, 'Bana bu kulübü daha önce niye söylemedi' cevabını verdi, Skrtel bu... Liverpool'da, Fenerbahçe'de oynadı, ilk şampiyonluğunu Başakşehir'de kazandı.""Bakın, Türkiye bu sezon Avrupa kupalarında 25 puan topladı. Bu 25 puanın 11 puanını Başakşehir kazandı. Bir başka oranlamayla ülke puanının % 45'ini Başakşehir sağladı. Galatasaray 6, Trabzonspor 3.5, Malatya 2.5, Beşiktaş 2 puan aldı. En önemlisi, Başakşehir'in topladığı puanlarla, ülke puanı olarak çekiştiğimiz Avusturya'yı geçtik. Türkiye Şampiyonu'nun 2020-21 sezonunda eleme maçı oynamadan gruplara direkt katılımını sağladık. Burada da mı arkamızda siyaset var? Bu lafları çıkaranlar Allah'ından bulsun."