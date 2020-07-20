Göksel Gümüşdağ: "Bize 1. torbadan Real Madrid çıkar"

Şampiyon olan ve Şampiyonlar Ligi biletini alan Başakşehir'in muhtemel rakiplerinden 10 tanesi kesinleşti. Gümüşdağ, rakiplerle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Göksel Gümüşdağ: 'Bize 1. torbadan Real Madrid çıkar'
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20 Temmuz 2020 23:51
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak.

Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri

1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit

2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund

GÜMÜŞDAĞ: "1. TORBADAN REAL ÇIKAR"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da muhtemel rakipler sorulunca, "Bize 1. torbadan çıksa çıksa Real Madrid çıkar" dedi.



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