Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak.



Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri



1. TORBA

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

PSG

Zenit



2. TORBA

Atletico Madrid

Barcelona

Man. City

Sevilla

Dortmund



GÜMÜŞDAĞ: "1. TORBADAN REAL ÇIKAR"



Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da muhtemel rakipler sorulunca, "Bize 1. torbadan çıksa çıksa Real Madrid çıkar" dedi.



