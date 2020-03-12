Göksel Gümüşdağ: 'Bizde ligler oynanacak diye biliyoruz'

"İPTAL KARARI GELİRSE, SAYGI DUYARIZ"

"BAKANLIK KARARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Başkanı, koronavirüs tehditi nedeniyle şu anda liglerin ertelenmesinin gündemde olmadığını söyledi.Her an değişiklik olabileceğini de belirten Gümüşdağ, "" ifadelerini kullandı.Kopenhag'ın evlerinde oynayacağı maç için erteleme talebinde bulunduğu hatırlatılınca Başakşehir Başkanı, "Kopenhag'da oynayacağımız maçın seyircisiz oynanması kararı alınmış. Danimarka Ligi tamamen askıya alınmış, insan sağlığı her şeyden önemli. Böyle bir karar gelirse, biz akreditelerimizi yaptık, Kopenhag'a gideceğiz ama iptal kararı gelirse, UEFA'nın kararına saygı duymak zorundayız" diye konuştu.Statlarda dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirten Göksel Gümüşdağ, "Spor Bakanlığı tüm statlarda tedbir alıyor. Gerek Sağlık Bakanlığının, gerek Spor Bakanlığının toplum sağlığı ile ilgili bir kararı olunca, biz saygı duymak zorundayız. El sıkmaya, yakın temasa dikkat etmek zorundayız. 8-10 ülkede seyircisiz oynanıyor, birçok ligde durdu. Bakanlıklarımızın verdiği kararlara saygı duyuyoruz" dedi.