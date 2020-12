Göksel Gümüşdağ: 'Allah korkusu varsa uyuyamaz'

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları ve 3 kırmızı kart gördükleri maçın ardından hakem Bahattin Şimşek'e tepki gösterdi.



GÜMÜŞDAĞ'IN SÖZLERİ

Maçtan çok maalesef hakemin öne çıktığı bir müsabaka oldu. Özellikle ilk yarı 12. dakikada Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kartı, ki VAR'da tecrübeli bir hakem olmasına rağmen, veremeyince oyuncuların psikolojik olarak tamamen sıkıntıya girmesini sağladı hakem.



Maç boyu 90 dakika, Caner diye oyuncuyu hepimiz dinliyoruz. Sicilini de biliyoruz. Buna rağmen 90 dakika bir kart çıkaramıyor. İrfan Can olunca 2 kelime söyleyince çıkarıyorlar. Ben şöyle düşünüyorum. Tabii, Rafael'e bakıyorsunuz. Bütün Türkiye görüyor. Önümde ekran var. Rafael değmiyor bile. Değmediği halde bana niye yapıyorsun diyor, kart görüyor. İnanılmaz bir şey. Anlayamıyorum. Mesele Fenerbahçe değil. Galip gelir mağlup olursunuz. Keşke 11 kişi 4-1 yenilseydik. İlk yarı bütün Türkiye'nin malumu 3-4 olacak maç. Adalet olmayınca neticeye gitmiyor bu işler.



Hakem Bahattin Bey, maalesef yani kariyeri de gösteriyor ki bu maçı kaldırabilecek bir hakem değil. Bunu biliyoruz. Bir de seyircisiz maç. Ezildi, kaldıramadı. Hakaretler ediyor. Bu lig bu şekilde nasıl biter.



Biz geçen yılın şampiyonuyuz. Şampiyon takıma diğer takımların direnç göstermesi normal. Hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlamak güç. Ben Bahattin Şİmşek'in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz.



Bütün sporseverler, yorumcular bunu böyle anlıyor, biliyor. Raporunu yazacak. İnsanların toleranslarıyla oynuyorsunuz. Enteresan. Başakşehir'in tarihinde böyle maç çok çok çok azdır. Biz şampiyonluğa giderken bile böyle sorunlar yaşamadık. Sessiz kalamayız. Söylemek zorundayız. Maç geçer, Başakşehir yarıştan kopmayacak. Başakşehir'in tek hedefi şampiyonluktur. Bizim tutunmaya ihtiyacımız var. Diğer takımın yarışmaya ihtiyacı var. Bu kadar seviyesi, kalitesi düşük bir hakem verilir mi ya!



Bu şekilde bu hakemlerle bu lig bitmez. Daha başındayız. Yarın bir gün bu olaylar daha büyük yerlere gelir. Ben tribünden aşağı gelip arkadaşlarımı ikaz ettim. Sinir uçları koptu. MHK, MHK heyeti, federasyon bunu sorgulamalı. Şimdi bakıyorum, basın açıklaması yapacağız. Bu soğukta 7 adım içeride müsaade edilmiyor. Talimatlar böyle diyorlar. Niye değişmez. Bu kadar insan burada donmasın, ayıp ya! Bir yönetim kurulu kararıyla 5 dakikada değişir. İçeride kavga oluyor. Bir kulüp başkanı buraya çıktığında taraftarı, osu, busu var. İnsanlar niye bunlarla yüz yüze kalsın. Ya arkadaşlar rahatsızlıklar, üzüntüler, sıkıntılar çok. Kimseyi kırmak istemiyorum. Ben mağlup olduğum bir maçtan sonra konuşmam. Genelde hiçbir neticeyi hakeme bağlamam. Ancak, bir maçı oradan alıp buraya verince başkan olarak konuşmak zorundayım.



Benim gördüğümü başkası yanlış görebilir. Hakem rezaletini hepimiz izledik. Mesele hakemlerin performansı düşük, şu, bu değil. VAR'daki tecrübeli hakem diye bildiğimiz çağırıyor. Hepimiz görüyoruz, kırmızı kart net. Rafael değmiyor, çocuk çıldırıyor, atıyor. İrfan Can iki kelimeyle atılıyor. Öbür arkadaşı hepimiz biliyoruz, atamıyor. Bahattin Şimşek'ten hakem olmaz.



Ben Serdar Tatlı'nın iyi niyetini biliyorum. Bu hakem rezalet. Bu hakeme ne yapacak. Bu hakemin bu maçtan sonra alacağı puan... Bir daha maç alamaz herhalde. Mesele Başakşehir değil ki. Bu hatayı hiçbir kulübe yapmasın. Fenerbahçe, bu kartlar dışında 4-1 yense saygı duyarım, ne olacak. Meselem Fenerbahçe değil. Meselem hakemin acizliği, zayıflığı, ezilmesi. Böyle bir şey olabilir mi!



4. hakem beni itti, ben de onu ittim diyor Okan Buruk. Oraya gelene kadarki eylemleri topladığınız zaman, enteresan şeyler. Bu iş böyle olmaz. Arkadaşlar, bu lig bizim ligimiz. Bu takımlar bizim takımımız. Hakemlerin de seviyesi belli. Bahattin Şimşek'in seviyesi hepimizin malumu. Bunu biliyoruz. Bu adam, bu hakemi seyrettiği zaman MHK de görecek rezaleti. Ne olacak! Olan oluyor. VAR'da tecrübeli bir hakem var. Cüneyt Hoca var çağırıyor, veremiyor.



Gözlemliyor, takip ediyor, anlatıyoruz. Her birini deneyeceğiz. Başka bir şey denememiz gerekirse deneriz. Bu liglerde bu haftalarda bu kadar gerginlik oluyorsa bu ligin sonu gelmez.