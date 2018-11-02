Gökhan Zan'dan Ozan Kabak'a tavsiye

Tugay Kerimoğlu: "Ozan Kabak'a, yapacağı hatalar sonrasında hep destek olmak zorundayız. Hata da yapsa, doğru da yapsa oynayacak. Burası artık onun yeri."



Mustafa Doğan: "Hata yapacaktır ama aynı hatayı üst üste 3 kez yapmaması gerekiyor, ders alması lazım."

Galatasaray'ın eski futbolcularımdan Gökhan Zan, beIN Sports ekranlarında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde genç stoper Ozan Kabak'a tavsiyelerde bulundu.İşte o sözler..."Ozan Kabak'a tavsiyem stoper oyuncusu hamle yaparsa dikkat etmek zorunda. Topu alabiliyorsan al ama alamıyorsan her topu almak zorunda değilsin. Ozan iyi niyetli ama partneri de önemli. Serdar Aziz tecrübeli. Ozan bu maçlarda hata yapmamak zorunda.Bir diğeri devamlı topu kazanmak istiyor. Önemli olan alamıyorsan rakibi döndürmeyeceksin, ikinci topu almak da önemli"