Gökhan Zan: "Hatayspor'a ihanet etmedik"

Hatayspor'da sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Zan, kendisine ve Ömer Erdoğan'a yönelik eleştirilere cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Gökhan Zan: 'Hatayspor'a ihanet etmedik'
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04 Nisan 2021 13:58
Süper Lig'de Hatayspor'un Galatasaray'ı yendiği karşılaşmanın yanıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen, şimdilerde Hatayspor'da sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Zan, sosyal medyada kendisine ve teknik direktör Ömer Erdoğan'a yönelik eleştirilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gökhan Zan açıklamasında "Bir hafta boyunca kişiliğimizden şüphe edenlere, algı yaratanlara ve profesyonel hayatın ne olduğunu bilmeyenlere cevap vermekten hicap duyuyorum. Hiçbir zaman ekmek yediğimiz yere ihanet etmedik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gökhan Zan "Alın terinin rengi olmaz. Her arma kutsaldır. Gönlünde taşıdığın; görevle taşıdığınla karışmaz. Yıllarca emek verdiğimiz renkler zaman zaman değiştiyse de ilkelerimiz asla değişmedi. Hiçbir zaman günün adamı olmadık. Gerçeğin adamı olduk. Gün değişir ama gerçek asla değişmez. Ve unutmayın; "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir" sözleriyle Hatayspor için ellerinden geleni yapamaya devam edeceklerini belirti.



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