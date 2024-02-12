Gökhan Zan aday mı? Gökhan Zan TİP'ten aday mı?

Genel seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürüldü.



TİP, yarın saat 11.00'de Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak.



Sosyal medyada paylaşılan iddalara göre TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan olacak. İddiaya göre TİP Parti Meclisi'nde karar alındı. Telklif götürülen Gökhan Zan da kabul etti.



TİP'ten yapılan açıklamada, "12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00'de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı'nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denilmişti.



Daha önce de TİP'in Gökhan Zan'a adaylık teklifi götürdüğü konuşulmuştu.



Genel seçimlerde Hatay'da İYİ Parti'den 2'nci sıra milletvekili adayı olan Gökhan Zan, seçimlerden sonra İYİ Parti'den istifa etmişti.

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