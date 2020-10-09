Gökhan ve Sosa'ya özel program

Erol Bulut, deneyimli iki öğrencisini en sağlıklı şekilde tutmak için özel bir program hazırladı. Gökhan ve Sosa, dün takımdan ayrı bir şekilde hazırlanan bu programı uygulayarak antrenman yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Gökhan ve Sosa'ya özel program
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09 Ekim 2020 11:09
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki iki yıldızı Gökhan Gönül ve Jose Sosa, ilerleyen yaşlarına rağmen sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Erol Bulut, deneyimli iki öğrencisini en sağlıklı şekilde tutmak için özel bir program hazırladı. Gökhan ve Sosa, dün takımdan ayrı bir şekilde hazırlanan bu programı uygulayarak antrenman yaptı.

Erol Bulut'un bu uygulamayı zaman zaman tekrarlayacağı öğrenildi.





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