Gökhan Ünal: '1 puan umut verici'

Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Gökhan Ünal, aldıkları bir puanın umut verici olduğunu söyledi.



Ünal, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, göreve geldiğinde takımda özgüven eksikliğini gördüğünü dile getirdi.



Bireysel olarak yeteneklerini sergileyemeyen futbolcuların olduğunu kaydeden Ünal, "Beraber oynamayı öğretiyoruz onlara. Maçın içinde bunu iyi sergilediler. Uzun süre sonra gol yemeden maçı tamamladık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Bugün 1 puan aldık. Bu 1 puan bizim için umut vericiydi." dedi.



Ligin ikinci yarısına daha iyi başlamak istediklerini belirten Ünal, "Ligden düşmeyi düşünmüyoruz. Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim. Bünyemize uygun oyuncuları araştırıyoruz. Gelmek isteyen oyuncular var. İyi oyuncular katıp ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacağız." diye konuştu.





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