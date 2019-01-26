Gökhan Türkmen kimdir, kaç yaşındadır? Gökhan Türkmen şarkıları

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Gökhan Türkmen ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Gökhan Türkmen geçtiğimiz akşam Gece Nakkaştepe'de sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Türkmen, Linet'in "Sahnede playback yapan şarkıcı haram para kazanır" açıklamasını şöyle yorumladı: "Playback, bence de gerçek bir performans değildir. Fakat haram helal konusunu ben bilemem.".Gökhan Türkmen (d. 1 Eylül 1983, İstanbul), Türk şarkıcıdır.Hayatı1983'te İstanbul'da doğdu. 1997 yılında gitarla tanıştı. Habire Yahşi Lisesi Mezunudur. 2000 yılından itibaren çeşitli mekân ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye başladı. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetin ardından 1 yıl kadar şan dersi alan sanatçı, bir dönem radyolarda ve çeşitli mekânlarda canlı performanslar sergiledi. Sözleri ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük İnsan" şarkısının Youtube'da 5 milyon kişi tarafından dinlenmesiyle yıldızı parladı. "Büyük İnsan" şarkısından bir yıl sonra "Dön" şarkısını da internetten yayınladı ve yine söz müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Efkarlıyım" adlı şarkıyla Nokia tarafından düzenlenen bir yarışmaya katıldı. İnternet üzerinde bulunan 3 şarkısıyla da beğeni toplayan sanatçı, Keremcem ve Aykut Gürel'in desteğini de aldı. 2008 yılında Büyük İnsan adlı albümü İrem Records etiketiyle çıkardı ve albümde yer alan "Yan Sen", "Büyük İnsan" ve "Dön" adlı şarkılarına klip çekti.2010 Mart ayı ortasında çıkan Biraz Ayrılık adlı albümüyle büyük bir başarı sağlayan Türkmen, radyolarda ve müzik kanallarında en çok çalınan, yılın en çok ödül alan sanatçılarından oldu. Bu albümünde yer alan "Rüya", "Biraz Ayrılık", "Ayıp Ettin" ve oldukça ses getiren "Bir Öykü" adlı şarkısına klip çekti. 2011 yılında Aydın Ketenağ yönetmenliğinde çekilen "Ayıp Ettin" klibinde sanatçıya Nora Tokhosepyan eşlik ederken, yine aynı yönetmenin çektiği "Bir Öykü" klibinde Engin Hepileri ve Deniz Sipahi eşlik etti.Gökhan Türkmen son olarak 1 Haziran 2012'de yayınladığı Ara adlı EP'sinde bulunan "Bitmesin" adlı şarkıya klip çekti. Ali Demirel tarafından Bolu Abant'ta çekilen klipte Best Model Türkiye birincisi Tuğba Melis Türk'te rol aldı.2012 yılında İşler Güçler dizisinin final bölümünde rol aldı.Gökhan Türkmen Single ARA albümü ile birlikte 4.albümü olan En Baştan albümünü Şubat 2014 yılında çıkarmıştır. Albümde bir cover şarkı olmak üzere kendi ve değişik söz yazarlarından alınan 13 şarkı bulunmaktadır. Şubat ayında başlanan klip çekimleri ile birlikte albümün ilk klibi Çatı Katı adlı şarkıya Murat Joker yönetmenliği ile çekilmiştir. 7 Şubat 2014 tarihinde Youtube'da yayınlanan video klip 41 milyon kez izlenmiştir. Klip'te Gökhan Türkmen'e Müjde Uzman eşlik etmiştir. Gökhan Türkmen Sırasıyla Dene ve Sen İstanbulsun adlı şarkılarına klip çekmiştir. En Baştan albümünde 4. ve son klip Türkiye'de görülmeyen bir klip organizasyonuyla Taş adlı şarkıya çekilmiştir.Bu kliplerin yönetmenlikleri Murat Joker tarafından yapılmıştır.Gökhan Türkmen Ustalık eserim dediği bu albümle çok hızlı bir yükseliş yaşamıştır. Sen İstanbulsun klibi 24 milyon kez izlenerek Çatı Katı şarkısının ve albümün başarısına başarı katmıştır.Gökhan Türkmen 2015 yılında FOX TV bu başarılarının getirisi Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can ve Sertab Erener ile birlikte jüri koltuğuna oturmuştur.Bu başarılı albüm çok sayıda konser, program getirmiştir. Bu süre zarfında Gökhan Türkmen evlenmiş ve iki kız çocuk babası olmuştur.