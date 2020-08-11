"Gökhan Töre'yi verin, Tyler Boyd'u alın"

Beşiktaş Yönetimi'nin Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a teklifte bulunduğu belirlendi.

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'Gökhan Töre'yi verin, Tyler Boyd'u alın'
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11 Ağustos 2020 10:09
Beşiktaş Yönetimi'nin Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlı yönetimin Tyler Boyd'u isteyen Yeni Malatyaspor'a, "Gökhan Töre'yi verin size Tyler Boyd'u verelim" teklifini yaptığı belirlendi. 2 kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre, eski takımı Beşiktaş'a dönmek istiyor.

Yeni Malatya'nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmasına rağmen Malatya defterini kapatan yıldız ismin, eski hocası Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak için hevesli olduğu ortaya çıktı.




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