'Gökhan Töre'yi verin, Tyler Boyd'u alın'

Beşiktaş Yönetimi'nin Gökhan Töre için Yeni Malatyaspor'a teklifte bulunduğu ortaya çıktı.Siyah-Beyazlı yönetimin Tyler Boyd'u isteyen Yeni Malatyaspor'a, "Gökhan Töre'yi verin size Tyler Boyd'u verelim" teklifini yaptığı belirlendi. 2 kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.Hücum hattındaki etkili görüntüsünü 28 maç sonunda 2 gol ve 4 asistle taçlandıran 28 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre, eski takımı Beşiktaş'a dönmek istiyor.Yeni Malatya'nın sözleşme opsiyonunu kullanıp kontratını 1 yıl daha uzatmasına rağmen Malatya defterini kapatan yıldız ismin, eski hocası Sergen Yalçın'la tekrar çalışmak için hevesli olduğu ortaya çıktı.