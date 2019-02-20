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Gökhan Töre'ye yine af yok; "PAF'ta kalsın"

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre'nin durumu masaya yatırıldı. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya yine af çıkmadı.

Kaynak: Takvim
Gökhan Töre'ye yine af yok; 'PAF'ta kalsın'
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20 Şubat 2019 12:44
Beşiktaş'ta kadro dışı durumda olan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

Son yaşanan gelişmenin ardından Gökhan Töre'ye dönüş yolu kapalı. Devre arasında Kasımpaşa'nın ilgilendiği ala almadığı, Töre'nin sezon sonuna kadar çalışmalarını PAF takımıyla sürdürmesine karar verildi.

Yönetimin "Töre'yi affedelim mi?" teklifine, deneyimli teknik direktör Şenol Güneş bir kez daha "Gerek yok" yanıtını verdi.

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