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Gökhan Töre'ye talip çıktı! O takım...

Menajeri aracılığıyla kendisine yeni takım bakan Gökhan Töre, Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa'ya yakın.

Kaynak: Fanatik
Gökhan Töre'ye talip çıktı! O takım...
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14 Ocak 2019 09:00
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre, takımdan ayrılmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın Antalya kampına götürülmeyen isimler arasında yer alan Gökhan Töre, menaceri aracılığıyla kendisine yeni takım bakmaya başlamıştı.

İlk etapta yoluna Beşiktaş'ta devam etmek istese de teknik direktör Şenol Güneş'in kendisi hakkında verdiği olumsuz raporun ardından ayrılığa yeşil ışık yakan Töre'nin, kariyerine İstanbul'daki bir takımda görev yapmak istediği bildirildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa'nın, Gökhan'ın yeni rotası konusundaki en yakın takım olduğu öğrenildi.



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