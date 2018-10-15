Gökhan Töre'ye Güneş'ten uyarılar!

Milli ara nedeniyle önceki gün U-21 takımıyla oynanan antrenman maçında savunmaya yardım etmeyenoyundan alarak soyunma odasına gönderen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı oyuncudan daha fazla özveri istedi.Güneş'in karşılaşma sonrası bir araya geldiği Gökhan Töre'ye sahada daha istekli ve çalışkan olması olması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.Siyah-beyazlı hoca, U21 takımıyla oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada talimatlarını yerine getirmeyen tecrübeli oyuncuyu oyundan almıştı.Gökhan Töre yedek bankına oturmak yerine soyunma odasına gitmeyi tercih etmişti.