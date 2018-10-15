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Gökhan Töre'ye Güneş'ten uyarılar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gökhan Töre'den daha fazla özveri istedi.

Kaynak: Milliyet
Gökhan Töre'ye Güneş'ten uyarılar!
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15 Ekim 2018 03:43
Milli ara nedeniyle önceki gün U-21 takımıyla oynanan antrenman maçında savunmaya yardım etmeyen Gökhan Töre'yi oyundan alarak soyunma odasına gönderen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı oyuncudan daha fazla özveri istedi.

Güneş'in karşılaşma sonrası bir araya geldiği Gökhan Töre'ye sahada daha istekli ve çalışkan olması olması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı hoca, U21 takımıyla oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada talimatlarını yerine getirmeyen tecrübeli oyuncuyu oyundan almıştı.

Gökhan Töre yedek bankına oturmak yerine soyunma odasına gitmeyi tercih etmişti.

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