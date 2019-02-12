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Gökhan Töre'ye ceza yolda

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle yönetim oyuncuya ceza verme kararı aldı.

Gökhan Töre'ye ceza yolda
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12 Şubat 2019 11:45
Beşiktaş'ın kadro dışı kalan oyuncularından Gökhan Töre, önceki gün kendi sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetimin tepkisini çekti.

Kullandığı ifadelerle hem yönetimi hem de teknik heyeti hedef alan tecrübeli oyuncuya, siyah-beyazlı kulübün para cezası kesmesi bekleniyor.

Kadro dışı bırakılarak kampa götürülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenilen Gökhan Töre'nin, birikmiş alacakları için yetkili mercilere de başvurması bekleniyor. Daha önce Tolgay Arslan'ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı beğenen ve gelen tepkiler nedeniyle bu beğeniyi geri çeken tecrübeli futbolcunun, sezon sonuna kadar tek başına çalışmaya devam edeceği bildirildi.

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