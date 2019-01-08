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Gökhan Töre'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gökhan Töre için menajeri Ali Pektaş'tan önemli açıklamalar geldi.

Kaynak: Sabah
Gökhan Töre'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!
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08 Ocak 2019 19:33
Beşiktaş'ın Antalya kampına götürmediği ve yollarını ayırmaya hazırlandığı Gökhan Töre'nin transferi hakkında çıkan iddialara menajeri Ali Pektaş'tan cevap geldi.

İsmi Galatasaray'la da anılan Gökhan Töre'nin durumu hakkında Sabah gazetesine konuşan Ali Pektaş, şu sözleri kullandı;

''BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMEM MÜMKÜN DEĞİL''

''Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir.''

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre almıştı.

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