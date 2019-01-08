Gökhan Töre'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Beşiktaş'ın Antalya kampına götürmediği ve yollarını ayırmaya hazırlandığı'nin transferi hakkında çıkan iddialara menajeri'tan cevap geldi.İsmi Galatasaray'la da anılan Gökhan Töre'nin durumu hakkında Sabah gazetesine konuşan Ali Pektaş, şu sözleri kullandı;''Gazetelerde adı geçen hiçbir kulüp ile görüşmedim. Gökhan Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Beşiktaş Yönetimi ile konuşup Gökhan'ın durumunu netleştirmeden başka kulüplerle görüşmem mümkün değildir.''Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Gökhan Töre bu sezon 6'sı Avrupa 2'si Süper Lig maçı olmak üzere 8 karşılaşmada 210 dakika süre almıştı.