Gökhan Töre'nin menajeri, Beşiktaş'la görüştü

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre'ye kısa bir süre içerisinde imza attırması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Gökhan Töre'nin menajeri, Beşiktaş'la görüştü
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09 Eylül 2020 14:21
Beşiktaş'a dönmek adına 400 bin Euro ödeyip Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor.

Salı günü 28 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı yöneticiler ve Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın, Töre'ye net maaşı düşük olan maç başı ücretli sözleşme sunduğu öğrenildi.

Bugün ise öğle saatlerinde Gökhan Töre'nin menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı yöneticilerle buluştu.

Son detayların görüşülmesinin ardından Gökhan Töre transferinin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



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