Gökhan Töre'nin film gibi Beşiktaş'a dönüş hikayesi

Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a dönüşü 'siyah beyaz film gibi biraz'... İki sezon önce neredeyse gözü yaşlı bir şekilde ayrılan yıldız oyuncu büyük bir fedakarlığa imza attı. Beşiktaş'a gelmek için Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini cebinden 400 bin avro ödeyerek fesheden 28 yaşındaki oyuncu, dün Ümraniye'ye geldi.



Yöneticilerle görüşen Töre "Benim için para önemli değil. Tekrar Beşiktaş formasını giymek istiyorum" dedi. Yıldız oyuncunun bu tavrı karşısında yöneticiler de oldukça duygulandı. Çok kısa süren görüşmeler sonucunda yıllık 600 bin lira karşılığında el sıkışıldı.



SERGEN YALÇIN ETKİSİ



Ayrıca Beşiktaş Kulübü, yıldız oyuncuya maç başı 15 bin lira da ödeme yapacak. Öte yandan bu transfere en az Gökhan Töre kadar sevinen bir isim de teknik direktör Sergen Yalçın oldu. Yaklaşık 10 gün önce 28 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapan tecrübeli çalıştırıcının "Ben Beşiktaş'a gelirken tazminat maddesi bile koydurmadım. Sen de üzerine düşeni yaparsan yeni sezonda birlikte mücadele ederiz" dediği ve bu sözlerin Gökhan Töre'yi çok etkilediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun yuvaya geri dönüşünü bu sözler tetikleyince transfer gerçek oldu.



7 NUMARA KAPTI



Gökhan Töre hem siyah-beyazlı formaya hem de 7 numaraya kavuştu. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş'a transfer olduğu 2013-14 sezonunda 17, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ise 7 numarayı giymişti. Gökhan, 7 numarayı daha sonrasında ise Quaresma'ya vermişti.



